Мазурики больше не телефонируют. Как изменился русский язык за последние 100 лет

День словаря отмечают в России 22 ноября — в этот день родился составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль. Чтобы отпраздновать эту дату, «Яндекс» провел исследование изменений русского языка за последние 100 лет.

Для анализа использовали записи из личных дневников, которые делали в период с 1900 по 1940 год. Для сравнения с ними использовали тексты статей и комментариев из популярных современных блогов. Аналитики компании и лингвисты обнаружили слова, частотности или контексты употребления которых в двух корпусах сильно отличались.

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В результате они составили список слов, которые сегодня употребляются в 10 раз реже, чем до Великой Отечественной войны. Так, слово «антипатичный» заменилось «неприятным», вместо «безлюдья» стали говорить «отсутствие людей», а вместо «воркотни» — слова «ворчание» и «болтовня». Раньше «грипп» называли «инфлюэнца», «беспорядок» — «нескладница», а «помощь» — «заручка».

Источник фото: Яндекс

Однако со временем слова не только уходят из употребления, но и возникают в языке. Дело не только в том, что люди создают вещи, которым нужны названия, например телефон, микроволновка или чипсы. Есть такие слова, к которым все давно привыкли, однако 100 лет назад люди еще не использовали их в своих дневниках. Это говорит о том, что этих слов в то время еще могло не быть в русском языке.

«Яндекс» подготовил пять примеров таких слов. Их прокомментировал заведующий сектором Института русского языка имени Виноградова РАН и ученый компании Борис Иомдин.

«Подкаблучник». Это слово появилось в конце 1920-х годов и изначально называло часть обуви. Однако вскоре его начали использовать в переносном, привычном для современных людей значении. При этом в дневниках его начали употреблять только с 1980-х. «Ценник». Это слово до второй половины прошлого века обозначало список цен и редко встречалось вне специальных текстов. В дневниках люди начали употреблять его в 1980-е в значении «этикетка с указанием цены». С 2000 года «ценник» стал обозначать «цену» и «общий уровень цен». «Неадекватный». Это слово в своих сочинениях использовал еще Лев Толстой. Однако до второй половины XX века оно употреблялось очень редко, чаще всего — в научных текстах. В дневниках его начали активно использовать только с 1970-х. При этом называть неадекватным человека стали лишь в XXI веке. «Фокусироваться». Раньше это слово использовали только в оптическом и фотографическом значении. Только с 1980-х его стали применять в переносном значении — как синоним «сосредотачиваться». «Зашкаливать». Слово появилось в 1950-х годах. Его использовали только в текстах об измерительных приборах. Однако в 1980-е оно возникло в дневниках, причем сразу в переносном значении.

Бывают также случаи, когда слово не уходит из языка, но меняет свое значение. Аналитики компании сравнили лексические окружения каждого слова, проверив, насколько изменился контекст его употребления. Например, слово «питомец» раньше обозначало воспитанника, а сейчас — домашнее животное. А слово «кликать» использовали в значении «позвать кого-то», а не «нажать клавишу мыши», как сейчас.