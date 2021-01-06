Материал для мгновенной зарядки гаджетов создали российские ученые

Авторами исследования выступили ученые Центра энергетических наук и технологий Сколтеха при участии коллег из Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

Разработку, которая в перспективе может помочь мгновенно заряжать батарею телефона, уже назвали прорывом.

Как сообщило ИА Nation News, плотность материала с каждым годом будет повышаться, что положительно скажется на технологии скоростной зарядки. Полученные результаты, по мнению ученых, доказывают перспективность использования полифениламиного ряда в качестве катодов для металл-ионных аккумуляторов и увеличивают скорость зарядки гаджетов.