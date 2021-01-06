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    06 января 2021, 02:28

    Материал для мгновенной зарядки гаджетов создали российские ученые

    Анатолий Минкин

    Российские ученые вывели формулу материала для отрицательно заряженных электродов. В ее основе лежат соединения полифениламиного ряда. Это позволит улучшить характеристики быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Material Chemistry A.
    Материал для мгновенной зарядки гаджетов создали российские ученые

    Авторами исследования выступили ученые Центра энергетических наук и технологий Сколтеха при участии коллег из Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

    Разработку, которая в перспективе может помочь мгновенно заряжать батарею телефона, уже назвали прорывом.

    Как сообщило ИА Nation News, плотность материала с каждым годом будет повышаться, что положительно скажется на технологии скоростной зарядки. Полученные результаты, по мнению ученых, доказывают перспективность использования полифениламиного ряда в качестве катодов для металл-ионных аккумуляторов и увеличивают скорость зарядки гаджетов.