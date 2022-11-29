Технологии 29 ноября 2022, 22:49 Массовый сбой зафиксировали в приложении «Тинькофф» Пользователи «Тинькофф» пожаловались на перебои с приложением Pxhere

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Массовый сбой произошел в мобильном приложении банка «Тинькофф». Пользователи сообщают, что не могут зайти в свои аккаунты.

Клиенты банка не могут дозвониться до службы поддержки. По словам некоторых пользователей, звонок срывается спустя несколько минут. Также юзеры не могут войти в приложение «Тинькофф инвестиции».

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В начале ноября Олег Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда у российского банка. Бизнесмен объяснил свой поступок тем, что у руля кредитной организацией теперь стоят другие люди, поэтому его нужно переименовать. Однако представители «Тинькофф» заявили, что все юридические права на название находятся во владении банка.

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Сам бывший владелец кредитной организации осудил проведение специальной военной операции на Украине и уехал из страны в начале мая. Он сказал, что больше не вернется, а в конце октября решил оказаться от российского гражданства, подтвердив свои слова особой справкой.

Известный адвокат Александр Добровинский в беседе с «360» заявил, что предпринимателю нужно быть «тише воды», так как его имя обладает нехорошей репутацией.