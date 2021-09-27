Массовый сбой в работе компьютеров произошел после обновления Windows 10

Очередное обновление Windows 10 стало причиной массовых сбоев в работе компьютеров. В компании Microsoft уже разработали исправления для всех неисправностей.

Проблемы в работе компьютеров начались из-за обновления под номером KB5005565, сообщил сайт WindowsLatest. У некоторых пользователей перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720. Также многие начали жаловаться на вылеты программ, зависание приложений и появление белого окна при попытке входа в систему.

Проблему признали в Microsoft. Специалисты уже разработали исправления для неполадок в Windows 10. Исправление начали распространять через серверное обновление.

«Обратите внимание, что разрешение на автоматическое распространение на потребительские устройства и неуправляемые бизнес-устройства может занять до 24 часов», — предупредили в компании.

Ранее Microsoft анонсировала выход новой операционной системы Windows 11. Очередную версию популярной ОС решили разработать в угоду геймерам. Релиз запланировали на 5 октября.