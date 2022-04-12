Массовый сбой случился в работе YouTube
Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. О неполадках свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Согласно данным сервиса, больше всего проблем люди испытывают с работой сайта видеохостинга. О таком сбое сообщили 64% пользователей. Еще 28% пожаловались на неработающее приложение YouTube. Проблемы с видеотрансляциями возникли у 7% пользователей.
Больше всего сбой в работе YouTube затронул Москву, Петербург и Краснодар. Также проблемы наблюдаются в других городах и странах.
«Пропало меню слева», — пожаловался один из пользователей YouTube.
«YouTube снова сломался, меню слева глючит и все внутри пропало, а мой профиль вообще не загружается», — написал другой.
«Почему YouTube не работает?» — поинтересовался еще один пользователь.
Ранее российские разработчики запустили сервис переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте». Теперь блогеры могут скопировать свой YouTube-канал на новую платформу. Сервис VK Video Transfer создали разработчики программного обеспечения Juice Development.