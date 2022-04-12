Массовый сбой случился в работе YouTube

Пользователи YouTube пожаловались на сбои в работе видеохостинга. О неполадках свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно данным сервиса, больше всего проблем люди испытывают с работой сайта видеохостинга. О таком сбое сообщили 64% пользователей. Еще 28% пожаловались на неработающее приложение YouTube. Проблемы с видеотрансляциями возникли у 7% пользователей.

Больше всего сбой в работе YouTube затронул Москву, Петербург и Краснодар. Также проблемы наблюдаются в других городах и странах.

Источник фото: downdetector.ru

«Пропало меню слева», — пожаловался один из пользователей YouTube.

«YouTube снова сломался, меню слева глючит и все внутри пропало, а мой профиль вообще не загружается», — написал другой.

«Почему YouTube не работает?» — поинтересовался еще один пользователь.

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