Технологии 17 января 2024, 10:01 Массовый сбой работы WhatsApp произошел в регионах России «Сбой.рф»: WhatsApp перестал работать у 1,3 тысячи россиян Unsplash

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В России 17 января произошли проблемы в работе мессенджера WhatsApp*. Большинство жалоб поступили из Башкирии, сообщило РИА «Новости».

Обращения в техподдержку начали отправлять утром. К 08:59 сервис «Сбой.рф» зафиксировал почти 1,3 тысячи жалоб, из них половина пришлась на Башкирию. Еще в 15% случаев мессенджер перестал работать на территории Татарстана, в 14% — в Москве. На WhatsApp* пожаловались также жители Санкт-Петербурга, Удмуртии, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областей.

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Сервис Downdetector сообщил, что 64% жалоб пришли из Башкирии, 35% — Подмосковья. Сбои начались 16 января. Пользователи не могли подключиться к сети и просмотреть медиафайлы.

Осенью WhatsApp* предупредил о прекращении работы на устройствах с устаревшей версией операционной системы Android. Без мессенджера остались миллионы устройств. Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин не рекомендовал скачивать аналоги с малоизвестных сайтов.

* WhatsApp — мессенджер, принадлежит компании Meta, чью деятельность признали в России экстремистской и запретили.