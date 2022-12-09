Технологии 09 декабря 2022, 09:02 Массовый сбой произошел в работе «ВКонтакте» Сервис Downdetector сообщил о сбое в работе соцсети «ВКонтакте» в России

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Сбои в работе соцсети «ВКонтакте» происходят сегодня в России. Об этом сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

По его данным, сбои зафиксированы в работе как мобильной, так и браузерной версии соцсети. У 76% пользователей не работает мессенджер, еще 12% отметили перебои в работе приложения, 9% пожаловались на работу сайта.

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Более ста жалоб поступили из Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Тюмени. Сбои в работе соцсети отметили и жители Кейптауна — второго по численности населения города ЮАР.

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В воскресенье, 4 декабря, пользователи уже отмечали сбой в работе «ВКонтакте». Сервис Brand Analytics зафиксировал более 150 жалоб пользователей. Больше всего претензий связано с работой мобильного приложения. Сбой зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

UPD: пресс-служба «ВКонтакте» сообщила «360», что сервисы соцсети работают в обычном режиме.