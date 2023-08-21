Технологии 21 августа 2023, 21:29 Массовый сбой произошел в работе Telegram DownDetector: пользователи отправили более 12 тысяч жалоб на сбои в Telegram Unsplash

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Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. Эту информацию подтвердили данные сервиса DownDetector.

На портале опубликовали более 12 тысяч жалоб от клиентов. Большинство людей сообщили о нестабильной работе приложения на мобильных телефонах и отсутствии интернет-соединения.

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Сложности появились у российских пользователей и жителей Грузии, Белоруссии, Украины, Узбекистана и Казахстана. Первые обращения поступили примерно в 20:00 по московскому времени.

Ранее, 12 августа, россияне пожаловались на сбои в работе зарубежного поисковика Google. Наибольшее число ошибок возникло у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани. По словам пользователей, все сервисы Google работали очень медленно или вовсе не отвечали ни на какие запросы. Кроме того, у клиентов не получалось авторизоваться или создать новый аккаунт.