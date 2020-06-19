Массовый сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн»

У мобильного оператора «Билайн» произошел массовый сбой, затронувший некоторые российские регионы. Об этом сообщил отслеживающий состояние и работоспособность интернет-ресурсов сервис Downdetector.

Источник фото: Downdetector

«Сбои у „Билайн“ 19 июня», — говорится в сообщении.

Как видно на карте, проблемные участки больше всего были замечены в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Москве, а также на Дальнем Востоке. Перебои начались около 12:00 дня по московскому времени.

Информацию подтвердили и в самом «Билайне». Причина — «обрыв магистральных каналов передачи данных вследствие действий третьих лиц». В компании заявили, что работают над устранением проблемы.

Ранее с подобными сбоями столкнулись пользователи сервиса Mail.ru.