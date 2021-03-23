Массовый сбой приложений произошел на устройствах Android

Пользователи устройств на Android начали жаловаться на массовые сбои в различных приложениях ночью 23 марта. Баги обнаружили в работе Google, Amazon и банков — они перестали отвечать в фоне, а после закрытия не запускались.

Пользователи решили, что проблемы начались после последнего обновления системного компонента Android WebView. Чтобы проверить свою теорию, некоторые владельцы гаджетов откатили версию сервиса на предыдущую — после этого все проблемы с работой программ исчезли.

«Совершенно неожиданно множество приложений на Android начали вылетать этим вечером, включая Amazon Shopping и Gmail. Оказывается, виновато обновление Android WebView. Найдите его в Play Store и нажмите „удалить“ — это исправит проблему», — советовали владельцы Android в Twitter.

Android WebView предустановлен в систему на всех новых моделях смартфонов по умолчанию. Сервис отвечает за отображение веб-страниц внутри приложений. Google регулярно его обновляет — судя по всему, в последнее обновление попал баг, который «сломал» все остальные приложения на устройстве.

Российские пользователи столкнулись с проблемами в запуске приложений Альфа-Банка — финансовые организации в соцсетях объясняли клиентам, как исправить проблему. Позже в Google признали, что причиной неполадок в работе приложений стал именно WebView. Чтобы исправить проблему, компания выпустила экстренное обновление.

Однако это помогло только тем пользователям, у которых стоит автоматическая установка обновлений. Остальным нужно будет обновить WebView вручную.