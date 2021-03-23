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    23 марта 2021, 16:33

    Массовый сбой приложений произошел на устройствах Android

    Нина Петлинова

    Пользователи устройств на Android начали жаловаться на массовые сбои в различных приложениях ночью 23 марта. Баги обнаружили в работе Google, Amazon и банков — они перестали отвечать в фоне, а после закрытия не запускались.

    Массовый сбой приложений произошел на устройствах Android

    Пользователи решили, что проблемы начались после последнего обновления системного компонента Android WebView. Чтобы проверить свою теорию, некоторые владельцы гаджетов откатили версию сервиса на предыдущую — после этого все проблемы с работой программ исчезли.

    «Совершенно неожиданно множество приложений на Android начали вылетать этим вечером, включая Amazon Shopping и Gmail. Оказывается, виновато обновление Android WebView. Найдите его в Play Store и нажмите „удалить“ — это исправит проблему», — советовали владельцы Android в Twitter.

    Android WebView предустановлен в систему на всех новых моделях смартфонов по умолчанию. Сервис отвечает за отображение веб-страниц внутри приложений. Google регулярно его обновляет — судя по всему, в последнее обновление попал баг, который «сломал» все остальные приложения на устройстве.

    Российские пользователи столкнулись с проблемами в запуске приложений Альфа-Банка — финансовые организации в соцсетях объясняли клиентам, как исправить проблему. Позже в Google признали, что причиной неполадок в работе приложений стал именно WebView. Чтобы исправить проблему, компания выпустила экстренное обновление.

    Однако это помогло только тем пользователям, у которых стоит автоматическая установка обновлений. Остальным нужно будет обновить WebView вручную.