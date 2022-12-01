Технологии 01 декабря 2022, 03:25 Масштабный сбой произошел в работе «ВКонтакте» Brand Analytics сообщил о серьезном сбое в работе соцсети «ВКонтакте»

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Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Проблемы подтвердили данные детектора сбоев Brand Analytics.

Около 83% столкнувшихся с проблемой пользователей заявили, что «ВКонтакте» не работает совсем. Еще 8% сообщили о проблемах с отправкой и получением сообщений, 6% пожаловались на работу мобильного приложения.

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Больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Также работой «ВКонтакте» недовольны пользователи из Казани, Перми и Ростова-на-Дону.

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Сбои наблюдаются и в ряде других интернет-сервисов. Как сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные Downdetector, серьезный сбой произошел у YouTube и на сайте РЖД. Также нестабильно работают Spotify, Rutube и «Одноклассники». Пользователи жалуются на медленную загрузку страниц.

Кроме этого, у некоторых возникли проблемы с доступом к сайту «Авито».