11 июня 2020, 07:42
Масштабный сбой произошел в работе Instagram
Утром 11 июня, в районе 04:00 по московскому времени, в работе социальной сети Instagram произошел сбой. На некорректную работу сервиса пожаловались пользователи портала Downdetector, который отслеживает работу сетевых ресурсов.
Жалобы поступали из Соединенных Штатов, ряда стран Европы, Бразилии и Индии. В России Instagram тоже сломался — с проблемами столкнулись жители Москвы.
По данным Downdetector, у 53% пользователей были проблемы с просмотром ленты новостей. 40% юзеров просто не могли зайти в свой аккаунт. У 6% из тех, кто оставил жалобы, не грузились stories.
Сейчас работа социальной сети стабилизировалась. Жалоб больше нет, в Москве Instagram работает исправно.
9 июня в США и Европе перестали работать сервисы Google. Сломался сам поисковик и видеохостинг YouTube. Люди не могли ни загружать, ни смотреть ролики. У многих были проблемы со входом в аккаунт. Google не работал ни на Windows, ни на MacOS.