Масштабный сбой произошел в работе Instagram

Жалобы поступали из Соединенных Штатов, ряда стран Европы, Бразилии и Индии. В России Instagram тоже сломался — с проблемами столкнулись жители Москвы.

По данным Downdetector, у 53% пользователей были проблемы с просмотром ленты новостей. 40% юзеров просто не могли зайти в свой аккаунт. У 6% из тех, кто оставил жалобы, не грузились stories.

Сейчас работа социальной сети стабилизировалась. Жалоб больше нет, в Москве Instagram работает исправно.

9 июня в США и Европе перестали работать сервисы Google. Сломался сам поисковик и видеохостинг YouTube. Люди не могли ни загружать, ни смотреть ролики. У многих были проблемы со входом в аккаунт. Google не работал ни на Windows, ни на MacOS.