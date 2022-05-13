Масштабная кибервойна против России. В Сбербанке заявили о беспрерывных хакерских атаках

России объявили кибервойну, участниками которой стали более 100 тысяч человек. Под непрерывными хакерскими атаками оказался Сбербанк. Одну из самых мощных специалисты зафиксировали 6 мая.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подчеркнул, что кибератаку банк успешно отразил. Его слова привели «Известия».

«С момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров», — уточнил Кузнецов.

По его словам, мощность атаки 6 мая достигала более 400 Gbps. Вредоносный трафик сгенерировал ботнет, который включал в себя свыше 27 тысяч устройств.

«Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка», — подчеркнул зампред правления Сбербанка.

Центр киберзащиты банка, отметил Кузнецов, анализирует киберугрозы в круглосуточном режиме, оперативно на них реагируя.

«Банк ежедневно фиксирует до нескольких десятков одновременных DDoS-атак», — добавил топ-менеджер.

Из-за мощной кибератаки 9 мая стал недоступен видеохостинг RuTube. Работу сервиса восстановили 11 мая.