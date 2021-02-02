Названа дата релиза переиздания трилогии видеоигр Mass Effect

Компания Electronic Arts анонсировала выход переиздания оригинальной трилогии видеоигр Mass Effect. Релиз улучшенной серии игр и дополнений состоится 14 мая 2021 года.

Начиная с 14 мая пользователи смогут купить Mass Effect: Legendary Edition на PlayStation S4, Xbox One и ПК. Комплект будет включать в себя три оригинальных игры, а также более 30 загружаемых дополнений, пишет портал Kotaku. При этом разработчики убрали из новой версии мультиплеер.

Видеогры будут доступны для запуска в разрешении 4К. Создатели обновили интерфейс, уменьшили время загрузки и поработали над улучшением текстуры и эффектов. Кроме того, разработчики доработали механику стрельбы в игре.

Mass Effect — серия ролевых научно-фантастических игр в жанре action RPG. Ее разработала компания BioWare. Первая часть игры вышла в ноябре 2007 года, а последующие — в 2010-м и 2012 году. Релиз последней части Mass Effect состоялся весной 2021 года.

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