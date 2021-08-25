Маска, Брэнсона и Безоса пригласили на запуск космического корабля с российскими актерами

«Роскосмос» отправил приглашения миллиардерам Илону Маску, Ричарду Брэнсону и Джеффу Безосу на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Запуск корабля с творческой командой запланирован на 5 октября. Ожидается, что на борту МКС пройдут съемки нового фильма, рабочее название которого — «Вызов». Актриса Юлия Пересильд перед этим прошла строгий отбор и конкурс, в котором пробовали свои силы многие россиянки. Сопровождать артистку и режиссера будет российский космонавт Антон Шкаплеров.

Возвращение Клименко и Пересильд на Землю ожидается 17 октября. В пути с МКС с ними полетит другой космонавт, Олег Новицкий.

Между главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и Илоном Маском состоялся интересный публичный диалог. Рогозин выразил надежду, что в будущем и российские миллиардеры начнут думать не только о покупках яхт, но и о помощи развитию науки. Маск отреагировал очень бурно, прислав Рогозину аплодисменты.