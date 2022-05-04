Маск захотел сделать Twitter платным для части пользователей

Социальная сеть Twitter может стать платной для государственных структур и коммерческих организаций. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск, недавно купивший компанию. Сообщение предприниматель написал в своем аккаунте в соцсети.

«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату — для коммерческих или государственных пользователей», — сказано в посте Маска.

Бизнесмен также анонсировал первое публичное размещение акций соцсети через три года. Так он планирует в кратчайшие строки сделать Twitter публичной компанией. Обычно после приобретения предприятия проходит не менее пяти лет, прежде чем его акции попадают на биржу, отметили в издании The Wall Street Journal, которое разместило информацию о дальнейших планах Маска на Twitter.

Сооснователь платформы Джек Дорси заявил, что Twitter для него всегда был большой проблемой и главным разочарованием, но предложения Маска могут все изменить. Он одобрил все идеи нового владельца.