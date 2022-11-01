Маск уволил совет директоров Twitter и стал единственным руководителем соцсети | 360°

Технологии 01 ноября 2022, 01:37 Маск уволил совет директоров Twitter и стал единственным руководителем соцсети Глава Tesla, SpaceX и новый хозяин Twitter Илон Маск распустил совет директоров соцсети РИА "Новости"

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Илон Маск распустил совет директоров Twitter. Об этом сообщили в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«27 октября после заключения сделки господин Маск стал единоличным директором Twitter», — говорилось в документе.

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По условиям договора по слиянию совет директоров из девяти человек распускается. Все члены совета перестают быть руководителями.

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Ранее сообщалось, Маск распорядился начать увольнения сотрудников Twitter. У менеджеров запросили списки для сокращения. В качестве компенсации бывшие работники должны получить гранты в виде акций. Это позволит Маску избежать дополнительных расходов.

После приобретения соцсети Маск пообещал создать совет модерации контента «с широким разнообразием точек зрения» и отменить пожизненные баны.

По данным агентства, ранее заблокированные пользователи смогут вернуть свои аккаунты. Один из таких — Дональд Трамп. Правда, экс-президент США уже заявил, что не станет возвращаться в Twitter после смены руководства соцсети.