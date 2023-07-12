Технологии 12 июля 2023, 21:25 Маск создаст компанию по разработке искусственного интеллекта Илон Маск решил создать компанию xAI по разработке искусственного интеллекта YouTube

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Основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск объявил о создании новой компании. Она будет заниматься изучением и разработкой искусственного интеллекта.

«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

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Уже начал функционировать сайт компании. Там сообщается, что работать над проектом будут экс-сотрудники Google, Microsoft, а также других фирм из технологической сферы. По словам Маска, в пятницу, 14 июня, в в Twitter Spaces состоится брифинг, на котором миллиардер вместе с коллегами расскажет подробнее о новой компании.

Агентство Bloomberg ранее опубликовало список бизнесменов, заработавших больше всего денег за первую половину этого года. Рейтинг богачей возглавил Илон Маск. Он заработал за шесть месяцев почти 100 миллиардов долларов. На второй строчке оказался владелец компании Meta* Марк Цукерберг. За ним следует Джефф Безос с Amazon.

* Meta — корпорация, которая признана экстремистской в России и запрещена.