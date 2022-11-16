Технологии 16 ноября 2022, 04:38 Маск снова перенес перезапуска подписки Blue Verified в Twitter Владелец SpaceX и Tesla Маск: перезапуск подписки Twitter Blue назначен на 29 ноября

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Перезапуск подписки Twitter Blue вновь перенесли. Как сообщил новый владелец соцсети Илон Маск на своей странице, это произойдет 29 ноября.

«Перезапуск Blue Verified переносится на 29 ноября, чтобы мы убедились, что все работает как надо», — написал он.

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Покупка такой подписки позволяет получить аккаунту синий значок верификации — так называемую «галочку».

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Отвечая в комментариях, Маск рассказал, что обновления предполагают защиту от частой смены имен. Изменение подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю верификации до тех пор, пока Twitter не подтвердит, что новое имя соответствует условиям пользовательского соглашения, пояснил бизнесмен.

Соцсеть приостановила продажу подписки из-за распространения фейковых страниц. Пользователи покупали «галочку» и выдавали себя за политиков, артистов и журналистов.

Ранее стало известно, что апелляционный суд в США попросили отменить решение первой инстанции о законности блокировки экс-президента США Дональда Трампа в Twitter. В исковом заявлении юристы политика просят пересмотреть дело в пользу восстановления аккаунта.

При этом ранее Трамп заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter, поскольку ему больше нравится собственная соцсеть Truth Social.