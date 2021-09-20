Маск рассказал, когда официально запустят спутниковую систему Starlink

Руководитель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что официальный запуск сервиса Starlink состоится в октябре. Такой информацией бизнесмен поделился в своем Twitter-аккаунте. Об этом сообщило ИА НСН.

Один из пользователей социальной сети поинтересовался у Маска, когда состоится публичный запуск Starlink. Руководитель SpaceX ответил, что произойдет это в следующем месяце. Сервис к этому времени выйдет из стадии бета-тестирования.

Starlink — это глобальная спутниковая система, с помощью которой жители Земли смогут получить доступ в интернет из любой точки света. Нововведение будет доступно на территории Северной Америки, части Европы, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, Японии, ЮАР и Филиппин.