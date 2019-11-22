Маск представил новый электокар Сybertruck. Это бронированный пикап

Tesla показала свой первый электрический пикап. Похожий на машину из футуристической вселенной Сybertruck обладает высокой прочностью, а стекла у него бронированные.

Электрокар представили в Лос-Анджелесе. Видео с мероприятия поделился в Twitter основатель Tesla Илон Маск.

Пикап, как известно, доступен в трех модификациях. Различаются они количеством электромоторов и объемами батареи. Кроме того, на Сybertruck можно установить автопилот.

Самая недорогая модель обойдется в 39,9 тысячи долларов, на втором месте машина стоимостью в 49,9 тысячи, наиболее дорогой вариант стоит до 69,9 тысячи. Его максимальная скорость — почти 100 километров в час.

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Tesla начнет производить пикапы в конце 2021 года, но они уже доступны для предзаказа.

Маск признался, что создал такой необычный дизайн, вдохновляясь спортивным автомобилем Lotus Esprit. Он появился в фильме про Джеймса Бонда «Шпион, который меня любил» 1977 года.

По информации агентства Reuters, кузов Сybertruck настолько прочен, что может выдержать попадание пули калибра девять миллиметров.