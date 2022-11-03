Технологии 03 ноября 2022, 04:02 Маск пообещал восстановить инструменты по модерации контента в Twitter — СМИ Bloomberg: Маск пообещал до конца недели восстановить инструменты по модерации в Twitter Pixabay

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Американский бизнесмен Илон Маск, купивший социальную сеть Twitter, пообещал восстановить инструменты по модерации в ней постов уже на этой неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, Маск провел виртуальную встречу при помощи видеосервиса Zoom с главами нескольких американских организаций по вопросам расовой справедливости. Во время беседы предприниматель заявил, что восстановит инструменты по модерации контента в Twitter.

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Маск также попросил представителей организаций стать частью совета по модерации контента, который будет обрабатывать высказывания в социальной сети.

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Ранее Маск заявил, что не отменит платную верификацию в Twitter, несмотря на недовольство пользователей. Стоимость подписки составляет восемь долларов, хотя ранее обсуждалась сумма в 20 долларов.

Новый хозяин соцсети назвал себя «оператором горячей линии для жалоб на Twitter». Вероятно, это связано с потоком обращений от пользователей с просьбой разблокировать аккаунт.