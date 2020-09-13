Маск пообещал яркие впечатления от новой ракеты Starship

Компания SpaceX Илона Маска через неделю представит новый прототип сверхтяжелой ракеты-носителя Starship. Затем ее будут готовить к испытательному полету на высоте 18 километров.

«Starship SN8 со стабилизаторами и носовым обтекателем должен быть готов примерно через неделю», — написал Маск в Twitter.

После этого, по его словам, ракету ждет статическое огневое испытание, проверки, новое огневое испытание, полет на 60 тысяч футов (18,3 километра) и возвращение на землю.

«Так или иначе впечатления гарантированы!» — добавил глава компании.

В отличие от предшественников на прототипе будет три двигателя Raptor, а не один.

Ракета SpaceX Starship рассчитана на многоразовое использование. Она позволит выводить на низкую орбиту 100 тонн полезной нагрузки.

Также в рамках проекта Starship компания разрабатывает сверхтяжелую ракету Super Heavy. Она должна запустить корабль с экипажем на низкую околоземную орбиту, после чего дозаправиться от запущенной вслед Starship и продолжить полет на Луну или Марс.