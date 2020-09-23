Маск пообещал беспилотную Tesla стоимостью в 25 тысяч долларов

«Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов, который также будет полностью беспилотными», — заявил Маск

Как пояснил предприниматель, добиться снижения стоимости электромобиля можно будет за счет оснащения транспортного средства новым аккумулятором, который значительно мощнее современных аналогов и при этом вдвое дешевле.

Отмечается, что новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla, производимая сейчас — седан Model 3.

Напомним, ранее стало известно, что Tesla Model 3 может получить перелицованную и удешевленную версию в кузове хэтчбек, которая будет продаваться только на европейском рынке.