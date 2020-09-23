23 сентября 2020, 10:59
Маск пообещал беспилотную Tesla стоимостью в 25 тысяч долларов
Илон Маск, основатель компании Tesla, пообещал запустить производство беспилотных автомобилей стоимостью 25 тысяч долларов (менее двух миллионов рублей). Об этом сообщила «Свободная пресса».
«Через три года, мы уверены, что сможем создать по-настоящему привлекательный автомобиль за 25 тысяч долларов, который также будет полностью беспилотными», — заявил Маск
Как пояснил предприниматель, добиться снижения стоимости электромобиля можно будет за счет оснащения транспортного средства новым аккумулятором, который значительно мощнее современных аналогов и при этом вдвое дешевле.
Отмечается, что новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla, производимая сейчас — седан Model 3.
Напомним, ранее стало известно, что Tesla Model 3 может получить перелицованную и удешевленную версию в кузове хэтчбек, которая будет продаваться только на европейском рынке.