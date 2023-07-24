Эксклюзив 24 июля 2023, 13:53 «Маск — как слон в посудной лавке». Смене логотипа Twitter предрекли протесты Глава ассоциации пользователей соцсетей Зыков: смена логотипа Twitter вызовет протесты РИА «Новости»

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Смена логотипа Twitter может вызвать протесты пользователей, поскольку большинство из них довольно консервативны. Об этом «360» заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он пояснил, что новый логотип — буква Х — связан с названием корпорации SpaceX, то есть «все логично» и организовано в рамках единой концепции. Домен теперь тоже изменится — на xcom. По мнению Зыкова, аудитория останется той же.

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«Не исключено, что пользователи Twitter потребуют вернуть старые название и логотип. Многим нравился дизайн, не всем будет понятна история с Х, тем более что у большинства социальных сетей дизайн голубоватого и синего цвета. Это наиболее популярный цвет для социальных сетей, потому что он определенным образом психологически воздействует: Facebook, „ВКонтакте“, Twitter — все были синих цветов, и новый цвет может вызвать отторжение пользователей», — рассудил эксперт.

По его словам, обратно название в любом случае не сменят — возможно, если протесты будут слишком бурными, найдут какую-то альтернативу, как в случае с «ВКонтакте». Владимир Зыков напомнил, как россиян возмутило исчезновение «стены» и появление микроблога — тогда создатель соцсети Павел Дуров просто поместил в другое место «умную ленту», то есть «нашел некую компромиссную модель».

«Если будет прямо реально дико большая волна, то Маск будет искать какой-то компромисс», — предположил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Он напомнил, что руководство Twitter собиралось также реабилитировать несколько старых сервисов.

«Илон Маск нацелен на зарабатывание денег, он уже предпринял несколько шагов с пересмотром смысла сервиса подписки, Twitter Blue, которые многие пользователи нормально не восприняли. Это спровоцировало ряд скандалов, <…> появилось много фейков. <…> Маск пока себя ведет как слон в посудной лавке — пришел, начал топтать, не особо разбираясь», — подчеркнул Зыков.

Он заметил, что обычно, прежде чем сделать какой-то важный шаг, крупные корпорации в интернете проводят много тестовых исследований, опросов аудитории, смотрят на ее реакцию. Маск же «все выкатывает моментально», и это не может не вызывать вопросов.