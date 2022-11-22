22 ноября 2022, 19:11
Маск анонсировал надежное шифрование переписки в Twitter
Владелец Twitter Маск заявил, что соцсеть будет шифровать личные переписки и аудиозвонки
Личные сообщения в Twitter будут шифроваться, а для владельцев аккаунтов введут зашифрованные аудио- и видеозвонки. Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск, сообщило издание The Verge.
«Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о конфиденциальности, <…> что из-за утечки данных в Twitter все их сообщения попадут в Сеть», — подчеркнул Маск.
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Уровень шифрования, обратил он внимание, должен быть очень высоким. По словам Маска, соцсеть будет добиваться, чтобы личные данные нельзя было посмотреть, даже если приставят «пистолет к голове».
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Миллиардер также анонсировал возможность вести личную переписку через видео и аудио.
Ранее Маск опроверг новую волну сокращений в Twitter. Он заявил, что приостанавливает кадровую оптимизацию соцсети и выразил готовность нанимать новых сотрудников. Речь, в частности, идет о программистах, написал RT.
Соцсети
Илон Маск
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