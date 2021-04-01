Марсоход прислал новые снимки с Красной планеты

Марсоход Perseverance прислал фотографии с Красной планеты. Аппарат сфотографировал камень величиной в 15 сантиметов. На нем можно увидеть небольшие отверстия, которые сделал лазер.

Устройство с помощью лазера опредеяет химический и минеральный состав породы. Лазерный луч делает это дистанционно, не приближаясь к предмету, рассказал телеканал «Звезда». В настоящий момент аппарат Perseverance занимается изучением грунтовой поверхности Марса. Прежде с Красной планеты былы переданы записи звуков, добавили на сайте «Русская планета».