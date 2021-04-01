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    01 апреля 2021, 15:49

    Марсоход прислал новые снимки с Красной планеты

    Гора Орлов

    Марсоход Perseverance прислал фотографии с Красной планеты. Аппарат сфотографировал камень величиной в 15 сантиметов. На нем можно увидеть небольшие отверстия, которые сделал лазер.

    Устройство с помощью лазера опредеяет химический и минеральный состав породы. Лазерный луч делает это дистанционно, не приближаясь к предмету, рассказал телеканал «Звезда».

    В настоящий момент аппарат Perseverance занимается изучением грунтовой поверхности Марса. Прежде с Красной планеты былы переданы записи звуков, добавили на сайте «Русская планета».