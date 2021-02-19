Марсоход Perseverance завел себе Twitter и поделился фотографиями

После успешной посадки марсохода Perseverance в кратере Джезеро в Twitter появился официальный аккаунт аппарата, где он начал публиковать цветные фотографии «красной планеты» вместе со своими комментариями.

Первый пост в аккаунте — это закрепленный снимок с посадкой Perseverance на Марсе.

«Момент, о котором моя команда мечтала годами, теперь реальность. Делайте великие дела», — говорится в сообщении.

В пресс-службе NASA уточнили, что этот снимок марсоход сделал сам во время посадки. Он вел покадровую съемку и после приземления отправил видео на Землю.

В отличие от аппаратов, которые отправляли на Марс раньше, камеры Perseverance снимают цветные изображения.

«Открытый горизонт, много интересного. Не могу дождаться начала работы», — говорится в подписи.

Сразу после приземления две камеры осмотрели виды спереди и сзади, чтобы оценить его устойчивость. Одно из гусеничных колес немного увязло в грязи.

«Мне нравятся камни. Посмотри на этот рядом с моим колесом. Он вулканический или осадочный? Какую историю он рассказывает? Не могу дождаться, чтобы узнать», — подписана фотография.

В ближайшее время на марсоходе сработают несколько зарядов. Они освободят «голову» Perseverance с большой антенной, которая также оборудована камерами. Подъем мачты запланирован на субботу, 20 февраля, после чего ожидается, что навигационные камеры сделают панорамы палубы марсохода и его окрестностей.

После инженеры проведут дистанционное тестирование возможностей аппарата и обновят его программное обеспечение. Через несколько недель Perseverance протестирует свою роботизированную руку и совершит первую короткую поездку. Только через пару месяцев он сможет найти достаточно удобную поверхность, чтобы выпустить специальный дрон, который начнет летать над поверхностью Марса. Еще больше времени понадобится, пока Perseverance начнет свою миссию по сбору грунта и минералов.