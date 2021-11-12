«Маршал Шапошников» провел учения в Японском море

Минобороны РФ рассказало, что фрегат Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Маршал Шапошников» 11 ноября провел учения в Японской море. Ему предстояло испытать корабельные системы после модернизации. Об этом сообщила «Политика сегодня».

«Корабль отработал алгоритм действий при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника без выполнения практических стрельб. Личный состав фрегата своевременно обнаружил и взял на сопровождение „вражеские“ цели, а при входе их в зону досягаемости средств ПВО условно уничтожил воздушные объекты», — говорится в сообщении ведомства.

Условным противником для фрегата стал истребитель Су-30СМ морской авиации Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Учения прошли по плану испытаний нового оборудования.