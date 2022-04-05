Маркетплейс российского ПО запустят к маю

Маркетплейс российского софта могут запустить уже в апреле. В Минцифры сообщили, что заявки от правообладателей на размещение ПО принимают на «Госуслугах», передало РИА «Новости».

Представить свой продукт на маркетплейсе можно только в том случае, если он зарегистрирован в реестре российского программного обеспечения. При введении регистрационного номера большая часть данных погрузится автоматически.

На портале госуслуг для правообладателей уже появилась форма заявки на размещение.

«Планируется, что портал начнет работу уже в текущем месяце», — сообщили в ведомстве.

Маркетплейс станет удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков, отметили в ведомстве. На странице продукта будет представлена информация о его функционале, стоимости, совместимости с операционными системами, сферах применения, а также о том, какой иностранный продукт он может заменить.

Глава Минцифры Максут Шадаев в марте сообщал, что маркетплейс могут запустить в мае. Планировалось также запустить новую версию приложения «Госуслуги».