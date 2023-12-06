Технологии 06 декабря 2023, 16:01 Маркетолог Безиков: генерацию текстового контента можно поручить ИИ при ведении бизнеса

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Интернет-маркетолог Кирилл Безиков, выступая на форуме «Мой бизнес» в Тюмени, перечислил функции в предпринимательской деятельности, с которыми справится искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Во-первых, это анализ данных — будь это ваша рекламная кампания, анализ продаж или целевой аудитории», — отметил эксперт.

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Второй легкой задачей для ИИ Безиков назвал генерацию текстового контента. Ему можно поручить создать небольшой пост в соцсети и даже сценарий для видео, пояснил маркетолог.

Он также добавил, что искусственный интеллект способен заниматься коммуникацией. Например, чат-бот будет отвечать на часто задаваемые вопросы клиентов.