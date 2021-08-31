Маринин рассказал о стоимости российской орбитальной станции

Академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игорь Маринин сказал, когда станет известна цена российской орбитальной станции. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт заявил, что цену конструкции определят после создания эскиза.

«Цена определяется после эскизного проектирования. Эскизное проектирование принимается после решения, что нужно проектировать. Сейчас пока окончательного решения еще не принято», — объяснил эксперт.

По его словам, на данный момент «Роскосмос» предложил две стратегии — либо дополнять МКС новыми российскими сегментами и после отделить от основной станции, либо построить совершенно новую автономную станцию. Маринин заявил, что правительство выбирает один из вариантов.