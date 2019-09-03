Мариничев оценил идею использовать big data для регулирования «цифрового следа»

Технологии big data — это компьютерные методики анализа и визуализации массивов комплексных данных, представляющих собою цифровую модель определенной среды. Эксперты «Сколково» предложили в случае с «цифровым следом» (данные о пользователе) разделить его на две части: на активную и пассивную. В первую должна войти информация пользователя из соцсетей, с сайта госуслуг и личных кабинетов банков. Во вторую войдут данные, которые остались в результате работы соответствующего программного обеспечения.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что big data еще не достаточно активно используется в России, поэтому не до конца понятны возможности и угрозы использования данной методики.

«Считаю, что точно не рано и точно не поздно обсуждать различные варианты (использования big data): что, где и как будет храниться, кому будет дозволено этим пользоваться. При реально большом объеме данных и высокой математике можно, конечно, творить чудеса. И чем-то это может быть похоже на оружие: с одной стороны, удобно правильно и необходимо, с другой — может нести угрозу жизни и здоровью», — отметил эксперт.

По его словам, злоумышленники могут воспользоваться данными пользователя, что позволит им узнать информацию о распорядке жизни человека. Также преступники смогут наблюдать за передвижением человека с помощью геолокации.

«К интернету вещей много что относится. Если мы законодательно понуждаем сохранять информацию с этих устройств, то в случае несанкционированного доступа к таким базам данных, злоумышленники смогут получить информацию о местоположении гражданина, его ребенка, в том числе определить его появление в определенное время в определенном месте. Это крайне важно с точки зрения безопасности», — заключил Дмитрий Мариничев.