Мантуров назвал сроки начала производства автомобилей на водороде в России

Производство автомобилей, которые работают на водороде, стартует в России в 2024 году. Выпуск электромобилей должен начаться еще раньше. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Я думаю, что примерно сроки аналогичные, это 2024 год. Но опять же до определенного момента их производство не будет массовым. А что касается электромобилей, то это произойдет даже раньше», — сказал он в интервью ТАСС.

Мантуров напомнил, что автобусы на водороде начнут производить в стране в 2024 году.

К настоящему времени презентован только один автомобиль на водороде — Aurus, разработанный НАМИ. Министр отметил, что это лабораторный образец, о его серийном выпуске можно говорить только в долгосрочной перспективе.

Минпромторг РФ намерен в 2021 году выделить один миллиард рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом — электрическим и водородным автомобилям. По словам замглавы ведомства Михаила Иванова, в 2025–2030 годах в России могут построить около 1,2 тысячи станций для заправки транспорта водородом.

В этом же интервью Мантуров заявил, что выступает за вакцинацию работающих в сфере промышленности.