Технологии 12 апреля 2024, 15:41 Мантуров назвал число российских спутников на орбите Мантуров: у России сейчас более 240 спутников на космической орбите

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Спутниковая группировка России превысила 240 космических аппаратов. В 2024 году ожидается запуск еще более 100 спутников. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его слова привело РИА «Новости».

«Для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено более 20 космических аппаратов», — отметил министр.

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По его словам, в общей сложности в текущем году в космос запустят 123 аппарата, в том числе 70 малых. По данным главы Роскосмоса Юрия Борисова, на июнь 2023 года спутниковая группировка России составляла 225 аппаратов.

Накануне с космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Ангара». В Кремле заявили, что это важное событие для развития космической отрасли страны. В МИД России заметили, что запуском «Ангары» Россия подтвердила свой статус ведущей космической державы.