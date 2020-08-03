Мантуров анонсировал 6G в России

Российские специалисты занимаются развитием сети 5G, но уже изучают возможность создания сетей связи шестого поколения. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, планы о внедрении 6G еще находятся на начальном этапе. Сейчас активная работа идет с сетью связи 5G, а 6G касается научно-исследовательских работ.

«Пока только могу сказать, что это на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний — производителей „железа“ и у дизайн-центров, которые занимаются IT-продуктами», — пояснил Мантуров ТАСС.

Он подчеркнул, что российским компаниям потребуется период от одного года до трех лет для создания отечественных решений для 5G. Минпромторг ждет получения окончательно принятых решений от Минкомсвязи. После этого министерство сможет запустить свои инвестиционные проекты.

Руководитель Лидирующего инновационного центра на базе Сколтеха Виталий Шуба в феврале заявил о начале разработки сетей связи 5G в России. Он отмечал, что новые сети смогут обеспечить высокие скорости соединения. Кроме того, в стране может появиться 6G к 2030 году.