Маневрирующий аппарат для борьбы с космическим мусором разработают в России

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) занимается разработкой маневрирующего космического аппарата, который позволит свести с орбиты космический мусор. С таким сообщением выступил в интервью для ТАСС заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

«Пока он на стадии разработки. Это должны быть маневрирующие космические аппараты, позволяющие сводить с орбиты крупные мусорные объекты», — сказал он.

По словам Вадима Хромова, такие аппараты, согласно задумке, начнут сбрасывать с орбиты мусор, а дальше он будет сгорать в атмосфере. Если же начнется падение такого мусора, то оно должно быть управляемым, добавил генеральный директор КТРВ.

Ранее стало известно, что Австралия запустила первую в мире обсерваторию для наблюдения за космическим мусором. По словам авторов проекта, он даст возможность обнаруживать спутники, обломки метеоров и множество других объектов, которые могут летать на удаленности примерно в 10 тысяч километров от земной поверхности.