«Маме, сестре и себе». Стал известен первый покупатель iPhone 13 в Москве

Продажи iPhone 13 стартовали в России. В Москве люди по традиции начали выстраиваться в очередь еще ночью. Первым обладателем очередной модели яблочного смартфона стал мужчина, который забрал в одни руки сразу три экземпляра. Очередь для него заняла сестра.

Иван, первый покупатель трех iPhone 13, сказал «360», что приобрел все телефоны для жены.

Его сестра Арина заняла очередь в 01:00, уступив брату право первой покупки. Она рассказала «360», для кого на самом деле он купил три смартфона.

«А я его пропустила, он мой брат. [Пришла] в 01:00. А я потом куплю, ничего страшного. [Он купил три iPhonе] маме, сестре и себе», — сказала Арина.

В прошлом году Арина сама первой покупала iPhone 12.

«360» ведет прямую трансляцию из магазина re:Store на Тверской улице.

Цены на новый iPhone 13 в России начинаются от 69 990 рублей.