Технологии 22 ноября 2022, 15:18 Малая наземная АЭС появится в Якутии — Росатом Росатом рассчитывает получить в 2023 году лицензию на размещение первой малой наземной АЭС РИА «Новости»

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Проект строительства в Якутии первой малой наземной АЭС может получить лицензию в 2023 году, а через пять лет — воплотиться в жизнь. Об этом объявил на форуме «Атомэкспо-2022» в Сочи первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, сообщило РИА «Новости».

«В начале следующего года мы ожидаем получения лицензии на размещение атомной станции», — сказал он на пленарном заседании.

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Кирилл Комаров сказал, что экологическая экспертиза уже завершилась, проект одобрили. Теперь специалисты занялись проектированием. Если лицензию выдадут в следующем году, то станцию должны ввести в эксплуатацию в 2028-м.

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Заместитель гендиректора Росатома рассказал, что на атомной станции поставят реактор РИТМ-200. Технические решения растиражируют на таких объектах по стране и за рубежом.

Советник генерального директора Росатома Владимир Асмолов ранее рассказал RT, что Россия стала единственной в мире страной с двумя работающими «быстрыми» энергетическими реакторами. Специалисты работают еще над двумя проектами — с натриевым теплоносителем и свинцовым.