Mail.Ru запустит YouTube «на свой лад» в 2020 году

Новый сервис будет работать так, чтобы пользователь получал контент на основе своих предпочтений, поделился Добродеев, но копировать YouTube не станут. Название в компании пока держат в секрете. Однако, по словам гендиректора холдинга, все цифровые медиа и площадки вскоре будут бороться за time spent — время, которое человек проводит с ними.

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«Мы будем ставить себе задачу сильнее увеличивать time spent, догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — сказал Добродеев.

РБК сообщил, что на сегодняшний день Mail.Ru Group уступает Google по размеру ежемесячной всероссийской аудитории. В сентябре 2019 года сервисами первой компании воспользовались 86,7 миллиона человек старше 12 лет, у американского конкурента эта цифра составила 88,5 миллиона, по данным Mediascope.

«По размеру ежедневной всероссийской аудитории Mail.Ru Group лидер в России — 57,3 млн против 52,5 млн у Google», — отмечает издание.