Mail.ru представит колонку под управлением голосового помощника «Маруся»

«Умная» колонка Mail.ru Group под управлением голосового помощника «Маруся» может появиться в продаже уже к Новому году. Планы продаж «умной» колонки уже обсуждаются с розничными сетями.

Около 2000 человек встали в очередь за бесплатной колонкой от «Яндекса» Подробнее

От появившейся в 2017 году «Яндекс.Станции» новую «умную» колонку от Mail.ru отличает возможность заказывать с помощью голосовых команд еду через Delivery Club, а также вызывать такси от «Ситимобил». Каждые из этих сервисов –– это совместные предприятия Mail.ru Group и Сбербанка.

Эксперты называют смарт-колонки высокотехнологичными, но, несмотря на наличие такого функционала, не слишком полезными игрушками. Потенциал этих устройств, как считает эксперты, сможет раскрыться по мере распространения на массовом рынке технологии «умного дома».

Ориентировочно стоимость новой колонки от Mail.ru составит около семи тысяч рублей, «Яндекс.Станция» стоит порядка 10 тысяч рублей. Также, как сообщалось ранее, две колонки будут различаться и по дизайну.