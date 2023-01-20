Технологии 20 января 2023, 11:45 Mail.ru объяснила прирост пользователей почты и облака запуском единого виртуального хранилища Ежемесячная аудитория почтового сервиса Mail.ru увеличилась до 51 млн пользователей РИА «Новости»

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Ежемесячная аудитория почтового сервиса Mail.ru по итогам 2022 года увеличилась на 6%, облачного хранилища — на 57%. Ими пользовались до 51 и 23 миллионов клиентов соответственно. Пресс-служба объяснила такой рост большим обновлением сервисов.

Почту и облако подключили к единому виртуальному хранилищу, все файлы и вложения из писем загружают в него автоматически. Документы, фотографии и видео защитили и предоставили владельцам доступ из любой точки мира. Благодаря алгоритмам машинного обучения нейросеть научили отбирать лучшие кадры, делать подборки воспоминаний пользователя и делиться ими. Кроме того, новые технологии в почтовом сервисе стали быстро распределять письма по папкам и удалять старые, а также создавать по их содержимому записи в календаре.

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Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что по результатам декабря ежемесячная аудитория почты увеличилась на 6%, до 51 миллиона человек, а облачного хранилища по итогам всего года — на 57%, до 23 миллионов человек. Ежедневно «Облаком Mail.ru» пользовались 2,5 миллиона клиентов, прирост составил 90%.

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