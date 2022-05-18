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    18 мая 2022, 21:18

    Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на гаджеты внутри России

    Минцифры: маркетплейс RuStorе будут предустанавливать на устройства в РФ

    Полина Созыкина

    Российский магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри страны. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев сообщил на «Российском интернет форуме — 2022», его слова привело РИА «Новости».

    Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на гаджеты внутри России

    Министр уточнил, что речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах, продаваемых на территории России. Перечень программного обеспечения для предустановки утверждается правительством на основании заявки правообладателя ПО, напомнили в ведомстве.

    Российское программное обеспечение начали предустанавливать с 1 апреля 2021 года. Однако платформа iOS позволяет использовать для установки приложений только официальный маркетплейс AppStore. Магазин приложений RuStore будут предустанавливать только на телефоны с системой Android. Бета-версию российского маркетплейса запустят 25 мая.