Магазин приложений RuStore будут предустанавливать на гаджеты внутри России

Российский магазин приложений RuStore будут предустанавливать на технические устройства внутри страны. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев сообщил на «Российском интернет форуме — 2022», его слова привело РИА «Новости».

Министр уточнил, что речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах и других гаджетах, продаваемых на территории России. Перечень программного обеспечения для предустановки утверждается правительством на основании заявки правообладателя ПО, напомнили в ведомстве.

Российское программное обеспечение начали предустанавливать с 1 апреля 2021 года. Однако платформа iOS позволяет использовать для установки приложений только официальный маркетплейс AppStore. Магазин приложений RuStore будут предустанавливать только на телефоны с системой Android. Бета-версию российского маркетплейса запустят 25 мая.