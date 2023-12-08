Технологии 08 декабря 2023, 17:36 Лучшие решения для нефтегазовой отрасли представили на ВДНХ Финал ИТ-Марафона «Роснефти» прошел в павильоне «Энергия жизни» на ВДНХ Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

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Лучшие молодые программисты из 60 городов России стали участниками пятого ИТ-Марафона компании «Роснефть» В ходе соревнований участники разрабатывали цифровые решения для реализации реальных производственных задач. Финал с итоговым представлением проектов прошел в павильоне «Энергия жизни» на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

Мероприятие состоялось в рамках тематических дней, посвященных информационным технологиям компании. Среди решений молодые специалисты представили автономный шаттл для считывания показаний на отрезке трубопровода, предложили схему продуктивных траекторий бурения, а также продемонстрировали способ обработки сейсмических сигналов для поиска новых месторождений. Все задания связаны с реальными проектами, которые реализует компания «Роснефть».

«Наши программные продукты используют, конечно же, все дочерние общества Роснефти, в том числе крупнейшие компании нефтяные и нефтесервисные компании России, Белорусии, Китая и других стран», — заявил директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти» Эдуард Тимашев.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

Всего у «Роснефти» 30 научно-исследовательских институтов по всей стране. Крупнейший из них — «РН-БашНИПИнефть» — стал организатором ИТ-марафона.

«За пять лет мы объединили более 5,5 тысячи ученых, программистов, инженеров из различных предприятий как России, так и зарубежья. На сегодняшний день более 30 участников Хакатона уже работают в компании „Роснефть“», — заявил заместитель генерального директора «РН-БашНИПИнефть» Максим Антонов.

В пятом ИТ-Марафоне приняли участие 840 человек из 60 городов. Общий призовой фонд соревнований составил почти три миллиона рублей.

Это не последнее мероприятие, посвященное ИТ-технологиям, которые используют в своей работе сотрудники «Роснефти». В ближайшую субботу, 9 декабря, в павильоне компании пройдет масштабное соревнование в сфере информационной безопасности Sibintek CTF-2023.

Посетители в игровой форме узнают о правилах защиты личных данных, а также попробуют свои силы в сфере информационной безопасности.