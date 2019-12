Лучшие игры года назвали на The Game Awards 2019

Церемония награждения лучших игр уходящего года The Game Awards 2019 прошла в ночь на пятницу, 13 декабря. Трансляция состоялась через главные стриминговые сервисы. Но в данный момент посмотреть ее на YouTube невозможно. Компания WMG заблокировала видео из-за соблюдения авторских прав.

Между тем победителем номинации «Игра года» стала Sekiro: Shadows Die Twice. Она смогла обойти Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, The Outer Worlds и Resident Evil 2. Фаворитом игроков в этой номинации стала Fire Emblem: Three Houses.

При этом одним призом авторы Sekiro: Shadows Die Twice не обошлись. Им вручили награду в номинации «Лучшая приключенческая игра».

Главной экшен-игрой жюри назвало Devil May Cry 5. Приз за создание лучшей RPG забрали авторы Disco Elysium. Стратегией года стал Fire Emblem: Three Houses. Спортивной игрой 2019 признали Crash Team Racing Nitro-Fueled. Лучшей мобильной игрой стал Call of Duty: Mobile.

Лучший саундтрек прозвучал в игре Death Stranding. Покоривший посетителей московского «Игромира» актер Мадс Миккельсен, исполнивший роль Клиффа в Death Stranding, стал победителем в номинации за лучшую актерскую игру.

The Game Awards — ежегодная церемония награждения, на которой отмечают выдающиеся достижения в мире видеоигр.