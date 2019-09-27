Лицеисты МИФИ создали «умные» кроссовки. Они укажут путь

В России придумали, как помочь плохо ориентирующимся на местности людям. Специально для них разработали «умные» кроссовки: обувь подскажет своему хозяину, куда повернуть, подсчитает шаги и потраченные калории.

Авторами изобретения стали ученики Университетского лицея № 1523 предуниверситария Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Мы разработали электронный модуль, который синхронизируется со специальным мобильным приложением через Bluetooth и получает информацию о заданном маршруте», — рассказали создатели проекта BiGiPiS Александр Пинчук и Максим Левкин.

По их словам, ходьбе модуль не мешает. Его можно закрепить на шнурках обычных кроссовок всего один раз провести синхронизацию с телефоном. Работает устройство очень просто: когда их владелец подходит к нужному повороту, соответствующий кроссовок вибрирует.

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«Помимо навигации, система также подсчитывает пройденное расстояние, количество шагов и сожженных калорий», — пояснили лицеисты. Данные содержатся в мобильном приложении.

Авторы разработки предположили, что через несколько лет «умные» кроссовки смогут наравне конкурировать по популярности со смарт-браслетами. Свой проект молодые люди намерены развивать.