Линейку «кукурузников» захотели создать на базе обновленного Ан-2

Российские инженеры создадут целую линейку беспилотных самолетов, включая санитарный, транспортный, сельскохозяйственный и пассажирский на базе обновленного Ан-2. Об этом заявил глава московского филиала компании «Навигатор» Дмитрий Малов. Его слова привело РИА «Новости».

В Ан-2 пока нет встроенного автопилота. Систему навигационных вычислителей, разработанных «Навигатором» планируется установить через два года, отметил Малов. Доработанная модель сможет самостоятельно взлетать и производить посадку на площадке размером 50 на 50 метров.

«Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета», — отметил он.

Прототип Ан-2 поднялся в воздух в августе 1947 года. Серийное производство самолета велось в Киеве, Долгопрудном, китайском Шицяджуане. Модифицированные самолеты состоят на вооружении разных стран мира, в том числе Европы.

Ранее сообщалось, что опытный образец SSJ-NEW пройдет цикл испытаний в Московской области.