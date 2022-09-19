Мизулина назвала челленджи на YouTube манипуляцией сознанием | 360°

Технологии 19 сентября 2022, 20:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мизулина назвала челленджи на YouTube манипуляцией сознанием Екатерина Мизулина заявила, что челленджи в Сети являются манипуляцией сознанием РИА «Новости»

Читать 360tv в

Челленджи на просторах Сети являются манипуляцией сознанием и приводят к участию в митингах. Такое заявление в интервью Ura.ru сделала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Любые челленджи на просторах Сети — это тренировка на повторение тех или иных действий, то есть манипуляция сознанием человека для того, чтобы он стал более внушаемым», — заявила она.

Реклама

По ее словам, в дальнейшем энергию участника интернет-активностей будут направлять на другие цели. В их числе — посещение массовых митингов.

Реклама

Также Мизулина отметила, что в основном в челленджах участвуют дети. Она сказала, это является огромной проблемой. По ее словам, YouTube не модерирует опасные для здоровья активности.

Мизулина заявила, что на таких роликах нет соответствующей маркировки. Поэтому ни дети — участники челленджей, ни их родители не знают о возможной угрозе здоровью.

Она подчеркнула, что служба поддержки YouTube никак не реагирует на жалобы по этому вопросу.

0 0 0 0 0 0