Технологии 29 марта 2024, 11:05 Life: складные смартфоны от Samsung — один из самых крупных провальных технологических проектов

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Даже крупные компании иногда вкладывают огромные деньги в провальные технологические проекты. Life перечислил продукты, которые должны были покорить пользователей, но привели к колоссальным убыткам.

Так, в список попали складные смартфоны от Samsung. Южнокорейская организация надеялась повторить успех гаджетов, которые пользовались популярностью в 2010-х. Однако в России разработку не оценили. На это повлияли стоимость раскладушек и сомнения в надежности корпуса.

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Кроме того, неудачными проектами стали формат HD DVD, телефоны Windows Phone, соцсеть «Россграм» и браузер «Амиго».