Лидером по скорости интернета в Подмосковье стал «Мегафон»

Около трети жителей Москвы и Московской области отправились на дачи, когда началась пандемия. Люди живут и работают за городом, а для этого нужен стабильный интернет. Агентство TelecomDaily провело исследование мобильного интернета в Подмосковье.

Лидирует по средней скорости с показателем 44 мегабита в секунду «Мегафон». Оператор также показывает лучшую максимальную скорость интернет — 293 мегабита в секунду.

На втором месте по средней скорости интернета идет МТС (43 мегабита в секунду). С отставанием почти в два раза от лидеров третью и четверку строчки рейтинга занимают Tele2 и «Билайн» — 18 мегабит в секунду и 15 мегабит в секунду соответственно.

Никаких проблем с мобильным интернетом не будет у жителей Серпухова, Ступина, а также в соседних с ними Чехове, Домодедове, Кашире и Раменском.

«Однако высокая скорость достижима практически по всем направлениям. Это касается и жителей юго-востока (Подольск, Востряково, Бронницы), и пользователей, проживающих в противоположной части региона — на западе (Обнинск, Ермолино, Волоколамск, Клин) и севере области (Истра, Солнечногорск, Дмитров, Мытищи)», — говорится в сообщении TelecomDaily.

Наиболее слабое покрытие эксперты выявили вдоль Щелковского шоссе, в районах Орехово-Зуева, Шатуры и Ногинска.

Около 90% базовых станций связи в Московской области работают в режиме LTE. У «Мегафона» современных вышек 94%. Средняя скорость мобильного интернета у пользователей четырех крупнейших операторов сотовой связи не падает в Подмосковье ниже 15 мегабит в секунду. Некоторые операторы обеспечивают связь скоростью за 40 мегабит в секунду.